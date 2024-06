Financiamiento de los partidos políticos en Uruguay | Especiales | Montevideo Portal

De dónde no puede (o no debería) venir el dinero

La ley prevé sanciones. Los partidos políticos no podrán aceptar ciertos “tipos de dinero” porque no todo vale.



La nueva norma de financiamiento establece que la donación de un anónimo no puede ser mayor a 4.000 UI. Y que, en total, el dinero anónimo no puede superar el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas. En la ley vigente para el ciclo electoral anterior, el límite era de 15%.



Por ley, también, los fondos para financiar campañas no pueden provenir de organizaciones delictivas; de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas; de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales; de gobiernos, fundaciones o entidades extranjeras; de personas en situación de subordinación administrativa o personas en relación de dependencia; de personas públicas no estatales.



En caso de incumplimiento, la Corte Electoral aplica las sanciones: una multa equivalente al doble del monto de la donación, que podrá ser descontado del financiamiento público. En los casos más graves, la multa puede ser de dos a 10 veces el monto donado.



Desde la Corte Electoral se informó a Montevideo Portal que en las últimas cinco elecciones, al menos, no hubo sanciones a partidos políticos de ningún tipo: ni por aceptar fondos ilícitos, ni por aceptar demasiadas contribuciones anónimas.